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22:09 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на заводе «Мосрентген» в Новой Москве потушен

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Пожар на территории завода «Мосрентген» в «новой Москве» потушен. Об этом сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

В свою очередь, источник «Интерфакса» отметил, что в качестве основной версии происшествия на данный момент рассматривается поджог.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Мосрентген» в Новой Москве горит склад с пластиковыми окнами.

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