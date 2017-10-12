Пожар на заводе «Мосрентген» в Новой Москве потушен
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Пожар на территории завода «Мосрентген» в «новой Москве» потушен. Об этом сообщили «Интерфаксу» в четверг в
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Пожар на территории завода «Мосрентген» в «новой Москве» потушен. Об этом сообщили «Интерфаксу» в четверг в
В свою очередь, источник «Интерфакса» отметил, что в качестве основной версии происшествия на данный момент рассматривается поджог.
Ранее сообщалось, что на территории завода «Мосрентген» в Новой Москве горит склад с пластиковыми окнами.