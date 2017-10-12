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23:00 (мск), источник: РБК

В ФСБ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора

Слушания по делу Вадима Ампелонского пройдут в закрытом режиме: часть материалов находится под грифом «секретно». Источники РБК связывают это с документами, которые касаются госпредприятия «Главный радиочастотный центр».

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора (РКН) Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, подозреваемые в особо крупном мошенничестве, связано с деятельностью госпредприятия «Главный радиочастотный центр». Документы по этому делу засекречены. Об этом РБК рассказал источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с материалами следствия.

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В начале октября этого года на госпредприятии «Главный радиочастотный центр», которое подведомственно Роскомнадзору, прошли обыски. Сразу после этого​ на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере), рассказывал РБК источник в Следственном комитете.

«Решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры», — отметил источник в ФСБ.

Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении фигурантов дела в Чертановском райсуде Москвы, которое прошло 5 октября, тоже проходило в закрытом режиме, рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Это связано с тем, что некоторые из чиновников Роскомнадзора, находящиеся под следствием, являются носителями гостайны, объяснил собеседник, не уточнив, какие именно подозреваемые имеют такой статус.
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Оперативные мероприятия в деле сотрудников Роскомнадзора проводили сотрудники ФСБ. «В деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия в области​ использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств», — добавил собеседник из ФСБ.

Защитник Вадима Ампелонского Сергей Седаков отказался комментировать РБК обстоятельства дела. «Нам до сих пор не предъявлено обвинение, сказать ничего не могу», — сообщил адвокат. Другой адвокат Игорь Пегов отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. ​​

Ранее источник РБК, близкий к руководству Роскомнадхора, сообщил, что дело Ампелонского связано с сотрудниками-«подснежниками». «Подснежниками» он назвал людей, оформленных в одном из подразделений ведомства, но в действительности не работающих там.

Сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела
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06:12 (мск)© Ньюстюб
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