Зарплаты в Роскомнадзоре попали под надзор ФСБ

Источник: РИА "Новости"

По данным «Ъ», расследованию, которое сейчас проводится в Роскомнадзоре и ФГУП ГРЧЦ, предшествовала масштабная оперативная разработка. В течение примерно полугода сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры и изучали движение средств по счетам чиновников, проводя даже выемки информации из банкоматов, которыми они пользовались.

В итоге собранные материалы были направлены в следственное управление СКР по Южному округу Москвы, к территориальной подследственности которого относится ФГУП ГРЧЦ. УСКР возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных руководителей центра, а в конце прошлой недели в деле появились первые фигуранты. Ими стали гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, а также сотрудники Роскомнадзора — начальник правового управления Борис Едидин, глава аппарата Александр Весельчаков и пресс-секретарь этого ведомства Вадим Ампелонский.

Госпожу Звягинцеву после допроса отпустили под подписку о невыезде, а ее предполагаемые соучастники по решению Черемушкинского райсуда были заключены под домашний арест. Причем от суда следователи требовали отправить господ Едидина и Ампелонского в СИЗО.

Из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам уголовного дела, следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. С ее использованием, полагают в УСКР, похитили более 20 млн руб.

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Пока предполагается, что организатором схемы могла выступать госпожа Звягинцева. По некоторым данным, давая показания, гендиректор ФГУПа сообщила, что трудоустраивала на предприятие так называемые мертвые души, на карточки которых в Сбербанке потом начислялись зарплаты, не с целью хищения этих средств, а исключительно для поддержки «ценных» сотрудников ведомства. Так, например, говорят, что при приеме на работу Вадиму Ампелонскому предложили зарплату сразу и от Роскомнадзора, и от ФГУПа.

Борис Едидин, который, как рассказывают источники «Ъ», пришел в Роскомнадзор из администрации президента, а на новом месте работы «отбил» иски на несколько сотен миллионов рублей, якобы получил вторую карточку не так давно. Появилась она у юриста после того, как он получил предложения вернуться в администрацию или пойти на работу в крупную коммерческую структуру. В итоге специалиста, получавшего 70 тыс. руб. в месяц, удержали в организации благодаря доплатам, которые составляли от 50 тыс. до 80 тыс. руб. При этом обвиняемые утверждают, что и предположить не могли, что средства, получаемые за ответственную и ненормированную работу, могли иметь незаконное происхождение. Какую бы то ни было причастность к хищениям они отрицают.

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Сам же ФГУП, контролирующий распределение частот и электромагнитную совместимость на территории России, а также выдающий заключения о возможности или невозможности эксплуатации тех или иных частот, наделен полномочиями оказывать платные услуги, за счет чего, собственно, его сотрудники и получают вполне приличное жалованье.

Доход той же Анастасии Звягинцевой в 2016 году составил более 13 млн руб. От зарплатных схем, утверждают защитники, она не получила ни копейки.

По версии адвокатов, в действиях их клиентов нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК. Они полагают, что если и совершались нарушения, то не уголовные, а финансовые или налоговые. Следствие пока налоговую версию не проверяло, зато, по данным источников «Ъ», активно занимается поисками других возможных участников зарплатной схемы в центральном аппарате Роскомнадзора. В самом ведомстве ситуацию пока не комментируют.

При этом следует отметить, что за последние годы зарплатные схемы были выявлены правоохранительными органами и в других министерствах, ведомствах и ФГУПах. Так, в августе этого года бывший заместитель министра — статс-секретарь МЧС генерал-полковник Владимир Артамонов получил условный срок за то, что фиктивно трудоустроил свою супругу-юриста в ведомственный вуз, где она незаконно получила 1,3 млн руб.

Бывшего командира спецгруппы «Вымпел» генерал-майора ФСБ Владимира Подольского и экс-полковника службы экономической безопасности ФСБ Сергея Горбунова сейчас судят за фиктивное устройство их человека во ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации», благодаря которому они, по версии следствия, заработали 3,3 млн руб.