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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Глава ростовского ГИБДД выступит в суде в качестве обвиняемого

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Отстраненный глава УГИБДД по Ростовской области Сергей Моргачев даст показания в Советском районном суде Ростова-на-Дону по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, по которому проходит обвиняемым, сообщил РИА представитель суда.

По версии следствия, Моргачев в апреле-мае 2015 года дал незаконные распоряжения своим подчиненным. Отмечалось, что глава ведомства приказал сотрудникам за их личный счет выполнить внутренние отделочные работы двух двухкомнатных гостиничных помещений здания УГИБДД. Кроме того, по версии следствия, он дал сотрудникам задание благоустроить прилегающую к зданию ведомства территорию, что не было предусмотрено утвержденной проектно-сметной документацией.

Дело по статье «превышение должностных полномочий» возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.

«Заседание по данному делу состоится 13 октября в 14.00 по мск. Ожидается, что показания даст подсудимый», — пояснили в суде.

Как заявил во время судебного следствия гособвинитель, на незаконные работы было потрачено около трех миллионов рублей.

Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника.

Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить компенсацию потерпевшему в три миллиона рублей.

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 Глава ростовского ГИБДД выступит в суде в качестве обвиняемого
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