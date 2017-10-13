Глава ростовского ГИБДД выступит в суде в качестве обвиняемого

По версии следствия, Моргачев в
Дело по статье «превышение должностных полномочий» возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.
«Заседание по данному делу состоится 13 октября в 14.00 по мск. Ожидается, что показания даст подсудимый», — пояснили в суде.
Как заявил во время судебного следствия гособвинитель, на незаконные работы было потрачено около трех миллионов рублей.
Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника.
Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить компенсацию потерпевшему в три миллиона рублей.