Приморец заплатит за сорванный в поезде стоп-кран
Мужчина просто проспал свою станцию.
Мужчина просто проспал свою станцию.
Сотрудники ЛОП на станции Партизанск Приморского края привлекли к административной ответственности 37-летнего жителя Приморского края, который находясь в электропоезде на перегоне станций «Анисимовка — 82-й км» сорвал
В ходе проверки стражи правопорядка установили, что мужчина уснул в электропоезде и проспал свою станцию. Когда проснулся, понял, что проехал станцию, вышел в тамбур электропоезда, который уже набрал скорость и сорвал
Стражами правопорядка гражданин был снят с электропоезда и доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Партизанск. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере ста рублей.