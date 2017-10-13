В Левобережье Новосибирска водитель в шортах устроил тройное ДТП
Инцидент произошел этой ночью в Кировском районе мегаполиса.
Инцидент произошел этой ночью в Кировском районе мегаполиса.
В столице Сибири мужчина в легкой летней одежде за рулем иномарки устроил массовое дорожно- транспортное происшествие. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
После происшествия виновник автоаварии скрылся в неизвестном направлении. На улице Тюменской в Кировском районе города Новосибирска мужчина за рулем Nissan Bluebird врезался в универсал Ford Focus, который, в свою очередь, ударил универсал Mitsubishi Chariot. Серьёзные увечья в ДТП получил только седан, у которого оказался смят капот и уничтожен передний бампер. Очевидцы происшествия рассказали, что виновник аварии ездил по городу в пляжных шортах.
Как говорят очевидцы, мужчина за рулём Ниссана рассекал по городу в пляжных шортах. После столкновения он пытался уговорить других участников ДТП не вызывать сотрудников ДПС. Но водители других машин, пострадавших в аварии, отказались, и тогда мужчина покинул место происшествия. По мнению очевидцев, возможно, мужчина был не трезв. Сотрудники ДПС разыскивают беглеца.