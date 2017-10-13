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08:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобороны России сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ

В российском военном ведомстве отчитались об освобождении более 92% территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России).

За минувшую неделю самолеты ВКС совершили более 500 вылетов и уничтожили 1260 объектов террористов в Сирии, сообщает ТВ «Звезда».

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Ранее Минобороны России заявляло о крупном поражении боевиков ИГ в Сирии — сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в городе Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС. В Минобороны утверждают, что этот успех превосходит по масштабу все победы над ИГ за последние три года.

Напомним, в среду Минобороны РФ обвинило Пентагон в возможном срыве мирного соглашения в южной зоне деэскалации в провинции Деръа. Перед этим российские военные обнаружили вблизи американской базы в Эт-Танфе автомобили с крупнокалиберными орудиями, напоминающие средства передвижения радикальных исламистов.

В Пентагоне на это заявили, что никаких других целей, кроме разгрома боевиков «Исламского государства», у них нет.

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