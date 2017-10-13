Минобороны России сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
В российском военном ведомстве отчитались об освобождении более 92% территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России).
В российском военном ведомстве отчитались об освобождении более 92% территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России).
За минувшую неделю самолеты ВКС совершили более 500 вылетов и уничтожили 1260 объектов террористов в Сирии, сообщает ТВ «Звезда».
Ранее Минобороны России заявляло о крупном поражении боевиков ИГ в Сирии — сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в городе
Напомним, в среду Минобороны РФ обвинило Пентагон в возможном срыве мирного соглашения в южной зоне деэскалации в провинции Деръа. Перед этим российские военные обнаружили вблизи американской базы в
В Пентагоне на это заявили, что никаких других целей, кроме разгрома боевиков «Исламского государства», у них нет.