Минобороны России сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ

За минувшую неделю самолеты ВКС совершили более 500 вылетов и уничтожили 1260 объектов террористов в Сирии, сообщает ТВ «Звезда».

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Ранее Минобороны России заявляло о крупном поражении боевиков ИГ в Сирии — сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в городе Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС. В Минобороны утверждают, что этот успех превосходит по масштабу все победы над ИГ за последние три года.

Напомним, в среду Минобороны РФ обвинило Пентагон в возможном срыве мирного соглашения в южной зоне деэскалации в провинции Деръа. Перед этим российские военные обнаружили вблизи американской базы в Эт-Танфе автомобили с крупнокалиберными орудиями, напоминающие средства передвижения радикальных исламистов.