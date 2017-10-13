Более 740 тысяч рублей перевел житель Приангарья «экстрасенсам»

В Саянске полицейские выясняют обстоятельства мошенничества, жертвой которого стал 54-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснили правоохранители, мужчина по телевизору увидел передачу про лечение болезней экстрасенсами. Он позвонил по указанному в эфире номеру. После ему перезвонила неизвестная, по просьбе которой житель Саянска перевел на различные банковские счета 741 тысячу рублей за лечение сына по телефону. Женщина исчезла. Сеансы связи «целительницы не помогли.