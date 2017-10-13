Хабаровчанка украла пенсию у подростка-инвалида
Часть денег девушка подарила случайным знакомым.
Часть денег девушка подарила случайным знакомым.
В Хабаровске 17-летняя девушка украла у инвалида пенсию за несколько лет. Молодой человек сам выдал злоумышленнице
В полицию за помощью обратился
Правоохранители выяснили, что деньги украла соседка заявителя по общежитию. Девушка попросила инвалида одолжить ей банковскую карту, сказав, что собственного счета у нее нет, а родственница из другого города обещала перевести ей деньги. Потерпевший решил помочь ей и сообщил
После этого студентка сняла с карты все деньги. Украденную сумму она потратила в основном на одежду, продукты, алкоголь и отдых в заведениях. Часть денег девушка подарила случайным знакомым.
Подозреваемая уже дала показания и написала явку с повинной. Сейчас студентка находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.