Хабаровчанка украла пенсию у подростка-инвалида

В Хабаровске 17-летняя девушка украла у инвалида пенсию за несколько лет. Молодой человек сам выдал злоумышленнице пин-код от своей карты и в итоге лишился 200 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В полицию за помощью обратился подросток-инвалид, который учится в одном из техникумов Индустриального района. По словам хабаровчанина, с его счета сняли сбережения — пенсию по инвалидности, которую он копил годами.

Правоохранители выяснили, что деньги украла соседка заявителя по общежитию. Девушка попросила инвалида одолжить ей банковскую карту, сказав, что собственного счета у нее нет, а родственница из другого города обещала перевести ей деньги. Потерпевший решил помочь ей и сообщил пин-код.

После этого студентка сняла с карты все деньги. Украденную сумму она потратила в основном на одежду, продукты, алкоголь и отдых в заведениях. Часть денег девушка подарила случайным знакомым.