В Хабаровском крае пожилую женщину доставили в больницу по воздуху
Тяжелобольную пациентку отправили на лечение в дальневосточную столицу.
Тяжелобольную пациентку отправили на лечение в дальневосточную столицу.
К пожилой женщине из посёлка Солнечного в Хабаровском крае медицинская помощь пришла сверху — спасателям МЧС пришлось транспортировать тяжелобольную пенсионерку на вертолёте. Это был единственный способ спасти жительницу отдалённого от краевого центра района. Бригада врачей по воздуху доставила её в краевую клиническую больницу Хабаровска.
В Хабаровский территориальный центр медицины катастроф поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации по жизненным показаниям 82-летней женщины из посёлка Солнечного. Он находится на расстоянии больше 400 километров от столицы края, поэтому транспортировать пожилую пациентку необходимо было с помощью авиации.
Из Хабаровска в районный центр отправился вертолёт Ми-8 Хабаровского
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