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04:28 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае пожилую женщину доставили в больницу по воздуху

Тяжелобольную пациентку отправили на лечение в дальневосточную столицу.

К пожилой женщине из посёлка Солнечного в Хабаровском крае медицинская помощь пришла сверху — спасателям МЧС пришлось транспортировать тяжелобольную пенсионерку на вертолёте. Это был единственный способ спасти жительницу отдалённого от краевого центра района. Бригада врачей по воздуху доставила её в краевую клиническую больницу Хабаровска.

В Хабаровский территориальный центр медицины катастроф поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации по жизненным показаниям 82-летней женщины из посёлка Солнечного. Он находится на расстоянии больше 400 километров от столицы края, поэтому транспортировать пожилую пациентку необходимо было с помощью авиации.

Из Хабаровска в районный центр отправился вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с медиками на борту. Благодаря оперативной работе авиаторов и врачей пациентку в кратчайшие сроки удалось доставить в Хабаровск. Вертолёт приземлился в краевой столице через два с половиной часа после вызова скорой. Состояние женщины за время полёта не ухудшилось.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, бригадой скорой помощи пациентку госпитализировали в лечебное учреждение, чтобы оказать ей необходимую квалифицированную помощь.

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