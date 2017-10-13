В Хабаровском крае пожилую женщину доставили в больницу по воздуху

К пожилой женщине из посёлка Солнечного в Хабаровском крае медицинская помощь пришла сверху — спасателям МЧС пришлось транспортировать тяжелобольную пенсионерку на вертолёте. Это был единственный способ спасти жительницу отдалённого от краевого центра района. Бригада врачей по воздуху доставила её в краевую клиническую больницу Хабаровска.

В Хабаровский территориальный центр медицины катастроф поступило сообщение о необходимости срочной эвакуации по жизненным показаниям 82-летней женщины из посёлка Солнечного. Он находится на расстоянии больше 400 километров от столицы края, поэтому транспортировать пожилую пациентку необходимо было с помощью авиации.

Из Хабаровска в районный центр отправился вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с медиками на борту. Благодаря оперативной работе авиаторов и врачей пациентку в кратчайшие сроки удалось доставить в Хабаровск. Вертолёт приземлился в краевой столице через два с половиной часа после вызова скорой. Состояние женщины за время полёта не ухудшилось.