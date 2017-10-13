Стали известны подробности взрыва на «АрселорМиттал Темиртау»

Источник: Nur.kz

Согласно официальной информации компании «АрселорМиттал Темиртау», ЧП произошло на коксопроизводстве. Пострадавшие работники устанавливали заглушку на газопроводе, подающем смешанный газ. В момент установки в газопроводе было минимальное давление газа, в результате самовоспламенения газа произошел хлопок, вследствие чего рабочих отбросило в сторону и они получили ожоги. К тому же, надышавшись газом, они получили отравление, передает корреспондент NUR.KZ.

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«Работа по установке заглушки производилась под минимальным давлением газа. Отклонений от технического режима не было. Все работники были включены в газозащитную аппаратуру, которая измеряет уровень газа. Но отравление произошло от того, что, видимо, аппараты сместились и они немного надышались», — сообщил директор по охране труда и промышленной безопасности стального департамента АО АрселорМиттал Темиртау Андрей Маркин.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы на карете скорой помощи, которая принадлежит компании, заверил Маркин. Это и спасло их. Также по словам Макина, компания готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь и для этого сотрудники дежурят в больницах.

Также в ближайшее время решается вопрос о транспортировке троих пострадавших, которые находятся в больнице Темиртау. Возможно в скором времени их переведут в Караганду.

Кроме того, согласно информации и.о. руководителя департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности Карагандинской области Станислава Сытника, расследованием причин ЧП займется специальная комиссия.