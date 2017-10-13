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04:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ребенок пропал в Железнодорожном районе Хабаровска

К поискам мальчика подключились волонтеры.

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

Тринадцатилетнего Александра Майорова ищут сегодня полиция и добровольцы в Хабаровске. Школьник пропал в Железнодорожном районе краевого центра еще три дня назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки общественной организации, 13-летний Александр Вячеславович Майоров пропал в Железнодорожном районе Хабаровска в минувшую среду, 11 октября. Школьник был одет в куртку, джинсы и кроссовки черного цвета, серую полосатая рубашку, синюю футболку с логотипом Adidas. Приметы несовершеннолетнего: рост 150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, или есть возможность присоединиться к поискам, просьба обратиться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 89098700203, 89098576300 или полиции — 112.

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