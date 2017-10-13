Ребенок пропал в Железнодорожном районе Хабаровска
К поискам мальчика подключились волонтеры.
К поискам мальчика подключились волонтеры.
Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.
Тринадцатилетнего Александра Майорова ищут сегодня полиция и добровольцы в Хабаровске. Школьник пропал в Железнодорожном районе краевого центра еще три дня назад, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как следует из ориентировки общественной организации, 13-летний Александр Вячеславович Майоров пропал в Железнодорожном районе Хабаровска в минувшую среду, 11 октября. Школьник был одет в куртку, джинсы и кроссовки черного цвета, серую полосатая рубашку, синюю футболку с логотипом Adidas. Приметы несовершеннолетнего: рост 150 см, среднего телосложения, волосы
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