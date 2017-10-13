Хабаровский суд отправил серийного разбойника за решетку

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор жителю Хабаровска, который совершил два разбойных нападения в краевой столице и одно — в Биробиджане, сообщает портал «Губерния».

В конце июля 2017 года фигурант, вооружившись ножом, отправился в офис компании быстрых займов, который находится в поселке имени Горького. Из кассы налетчик забрал всего 5 тысяч рублей, к тому же он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Оказалось, что год назад разбойник приходил в этот офис в качестве клиента — брал заем. Менеджер предоставила полицейским его анкетные данные.

Правоохранители выяснили, что мужчина причастен и к другому разбойному нападению, которое произошло в Хабаровске в июле 2017-го: в Индустриальном районе неизвестный угрожал пистолетом продавцу продуктового магазина, но был вынужден покинуть торговую точку ни с чем.

«В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация о том, что подозреваемый выехал в город Биробиджан. Там фигурант совершил аналогичное нападение на офис организации быстрых займов, причинив предприятию ущерб порядка 45 тысяч рублей», — рассказала специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Задержали фигуранта через несколько часов после третьего налета. Ранее его уже судили за имущественные преступления, а за месяц до налетов на магазин и офисы быстрых займов его приговорили к условному сроку за незаконное лишение человека свободы.