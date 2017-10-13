Медведь вышел на центральную набережную Николаевска-на-Амуре

Огромного бурого медведя встретили сегодня утром горожане на главной набережной Николаевска-на- Амуре, сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. К счастью, зверь не проявил агрессии, увидев людей, бросился назад в реку и поплыл в сторону морского порта. Был вызван специальный отряд, который был сформирован в этом году в связи с небывалым нашествием медведей. К его прибытию косолапый уже бродил по причалу. Как оказалось, хищник был ранен.

— Когда к нему попытались приблизиться люди, он прыгнул в воду и какое-то время кружил в бухте, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по делам ГО и ЧС Николаевского района Александр Шалыгин, — В конце концов, медведь вышел на берег и двинулся в сторону города. Он представлял угрозу, поэтому нам пришлось его застрелить. Это уже 17 медведь, которого застрелили охотники в Николаевском районе в этом году. Рыбы в реках нынешним летом оказалось так мало, что все лето звери выходили на дачные участки, где пытались поживиться морковкой, ягодами. Чтобы не создавать угрозу жизни людей, хищников уничтожали. Специальная группа отстреливает хищников только на основании лицензии, которая выдается министерством природных ресурсов края.



Сегодняшнее происшествие в Николаевске-на-Амуре — редкий случай. Впервые за последние 30 лет хищник, предположительно трех лет от роду, приплыл в город по Амуру. Обычно медведи приходят со стороны тайги. Но с наступлением холодов они ушли в лес в поисках берлог для зимовки.