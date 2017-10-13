Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Секс сокращает жизнь
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Теракт в Берлине: расследование выявило грубые просчеты полиции

Расследование обстоятельств прошлогоднего террористического нападения на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого под колесами грузовика погибли 12 человек, выявило грубые ошибки, допущенные немецкой полицией и службами безопасности.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Инициатором проведения расследования выступил сенат Берлина. В отчете говорится, что полиция упустила целую череду возможностей арестовать и депортировать тунисца Аниса Амри, устроившего нападение.

Читайте также
Как автомобиль превратился в орудие теракта в Европе

Было давно известно, что Амри, придерживавшийся исламистских взглядов, представляет угрозу безопасности, говорится в отчете. Полиция могла задержать его по обвинениям, связанным с распространением и употреблением наркотиков, еще до 19 декабря, когда произошло нападение.

В тот день он въехал на территорию оживленного рождественского базара на площади Брайтшайдплац, задавив насмерть 12 человек и нанеся тяжелые травмы и увечья десяткам других.

Сбежавший с места преступления Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии четыре дня спустя.

Представляя отчет, бывший прокурор Бруно Йост сказал, что были допущены грубые ошибки, которые не должны были случиться.

Он отметил, что, хотя полиция Берлина получила сигнал об Амри как потенциально опасном исламисте, склонном к насилию, слежка за ним велась лишь в рабочие дни.

Наблюдение и вовсе прекратилось через несколько недель, когда полиция решила, что 24-летний тунисец — всего лишь мелкий торговец наркотиками.

Полиции было известно, что Амри торгует наркотиками и имеет склонность к насилию | Источник: AFP 2017

По словам Йоста, Амри могли задержать по обвинениям в наркоторговле, но из-за несогласованности действий с прокуратурой ему удалось выйти сухим из воды.

Нельзя сказать с математической определенностью, что Амри могли арестовать и изолировать, но, если бы все сработало как нужно, то была бы реальная возможность задержать его и оставить под арестом на какое-то время
Бруно Йост
Бывший прокурор Верховного суда
Читайте также
В ФРГ планируют создать систему раннего предупреждения для выявления экстремистов

«Амри был одним из тех подозреваемых, кого регулярно упоминали на заседаниях объединенного антитеррористического центра реагирования. О нем говорили чаще, чем, пожалуй, о ком-либо еще. И нельзя после всего этого просто брать и вести себя так, будто это всего лишь какой-то мелкий воришка», — добавил Йост.

Расследование также обнаружило следы подлогов в полицейских документах, предположительно сделанных с целью скрыть промахи представителей правопорядка.

Немецкая полиция пока публично не прокомментировала итоги расследования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Таран пешеходов как вид теракта: статистика последнего года
Во время загрузки произошла ошибка.
18 мая© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как революция подарила геям Петрограда 15 лет свободы
Социологи узнали, сколько денег нужно россиянам для счастья
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах
Спорт
«Без тебя теннис будет скучным». Убедительная победа Шараповой Заполучить в число участников саму Марию Шарапову — большая удача для молодого турнира в Тяньцзине — а он ведет свою историю лишь с 2014 года
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь