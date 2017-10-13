В Покровке сгорел жилой дом
Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.
Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.
На ул. Степана Разина, 13 в микрорайоне Покровском сгорел одноэтажный дом. Инцидент произошел 12 октября. Об этом сообщили в
«В 16:52 в Центральном районе произошло загорание жилого дома. В 17:10 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекались 26 человек и 8 единиц техники», — говорится в сводке ведомства.
Первоначально у здания загорелась крыша. Прибывшие на место спасатели не могли приступить к тушению дома, так как он был под напряжением. После того, как строение отключили от электричества, пожарные стали тушить его.
«Существовала угроза распространения огня на соседнее здание, внутри которого находился баллон с газом», — сообщили в ведомстве.
В результате происшествия сотрудники МЧС спасли одного человека, погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.