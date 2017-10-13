В Покровке сгорел жилой дом

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rWoXjU4RRHU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На ул. Степана Разина, 13 в микрорайоне Покровском сгорел одноэтажный дом. Инцидент произошел 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

«В 16:52 в Центральном районе произошло загорание жилого дома. В 17:10 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекались 26 человек и 8 единиц техники», — говорится в сводке ведомства.

Первоначально у здания загорелась крыша. Прибывшие на место спасатели не могли приступить к тушению дома, так как он был под напряжением. После того, как строение отключили от электричества, пожарные стали тушить его.

«Существовала угроза распространения огня на соседнее здание, внутри которого находился баллон с газом», — сообщили в ведомстве.