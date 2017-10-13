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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Покровке сгорел жилой дом

Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.

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На ул. Степана Разина, 13 в микрорайоне Покровском сгорел одноэтажный дом. Инцидент произошел 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

«В 16:52 в Центральном районе произошло загорание жилого дома. В 17:10 (мест.) пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекались 26 человек и 8 единиц техники», — говорится в сводке ведомства.

Первоначально у здания загорелась крыша. Прибывшие на место спасатели не могли приступить к тушению дома, так как он был под напряжением. После того, как строение отключили от электричества, пожарные стали тушить его.

«Существовала угроза распространения огня на соседнее здание, внутри которого находился баллон с газом», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия сотрудники МЧС спасли одного человека, погибших и пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров.

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