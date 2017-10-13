Краевые власти заявили, что все лесные пожары в Приморье локализованы

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.

Все лесные пожары в Приморье локализованы и распространение огня на территории лесного фонда остановлено. Об этом заявили специалисты краевого департамента лесного хозяйства. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сейчас на территории лесного фонда действует 28 локализованных очагов пожара на площади почти 1,7 тысяч гектаров, за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади около одной тысячи гектаров. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействовано 77 единиц техники», — уточнили в ведомстве, добавив, что в течение суток новых пожаров в лесах не возникло.

Напомним, распоряжением врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории региона введен особый противопожарный режим.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности — запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ситуацию с природными пожарами в крае держит на личном контроле.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», — заявил Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

С начала октября за разведение костров в лесу в Приморье оштрафованы 28 человек.

«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно, кто и устраивает пожары», — акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», — уточнили специалисты.

С начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 млн рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС.