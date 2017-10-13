Краевые власти заявили, что все лесные пожары в Приморье локализованы
По информации краевого департамента лесного хозяйства распространение огня остановлено.
По информации краевого департамента лесного хозяйства распространение огня остановлено.
Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.
Все лесные пожары в Приморье локализованы и распространение огня на территории лесного фонда остановлено. Об этом заявили специалисты краевого департамента лесного хозяйства. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе, сообщили ИА PrimaMedia в
«Сейчас на территории лесного фонда действует 28 локализованных очагов пожара на площади почти 1,7 тысяч гектаров, за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади около одной тысячи гектаров. Тушение пожаров продолжается в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. В ликвидации возгораний принимают участие почти 400 человек, задействовано 77 единиц техники», — уточнили в ведомстве, добавив, что в течение суток новых пожаров в лесах не возникло.
Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности — запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.
Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.
Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко ситуацию с природными пожарами в крае держит на личном контроле.
«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит
Андрей Тарасенко поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.
С начала октября за разведение костров в лесу в Приморье оштрафованы 28 человек.
«Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно, кто и устраивает пожары», — акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
«Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет», — уточнили специалисты.
С начала года оштрафовано 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 млн рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.