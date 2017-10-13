В Академгородке Новосибирска сгорела кофейня
Кофейня горела на Морском проспекте, возгорание произошло в пятом часу утра, никто не пострадал, рассказали в МЧС.
Кофейня горела на Морском проспекте, возгорание произошло в пятом часу утра, никто не пострадал, рассказали в МЧС.
В Академгородке Новосибирска сгорела кофейня, об этом сообщает
В пятом часу утра загорелась кофейня на Морском проспекте, пристроенная к четырехэтажному зданию. В тушении участвовали два пожарных расчета. Огнем повреждены облицовка фасада, внутри на площади 10 квадратных метров сгорели стеллажи. В помещении кофейни никого не было. Никто не пострадал.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.