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08:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке Новосибирска сгорела кофейня

Кофейня горела на Морском проспекте, возгорание произошло в пятом часу утра, никто не пострадал, рассказали в МЧС.

Источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке Новосибирска сгорела кофейня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В пятом часу утра загорелась кофейня на Морском проспекте, пристроенная к четырехэтажному зданию. В тушении участвовали два пожарных расчета. Огнем повреждены облицовка фасада, внутри на площади 10 квадратных метров сгорели стеллажи. В помещении кофейни никого не было. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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