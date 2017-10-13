Подозреваемый в двойном убийстве задержан в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Сарканский районный суд санкционировал арест местного жителя, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Алматинской области.

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Как проинформировали в областной полиции, 4 октября в дежурную часть Сарканского РОВД поступил телефонный звонок от диспетчера местной скорой помощи, в котором сообщалось, что выехавшие по вызову медики обнаружили в одном из частных домов тела двух человек с признаками насильственной смерти.

Погибшими оказались 61-летний владелец дома и 34-летняя женщина, которая снимала у него комнату вместе со своим 29-летним сожителем. На теле жертв были обнаружены свежие раны, нанесенные твердым предметом. В причастности к преступлению полицейские заподозрили исчезнувшего сожителя потерпевшей, который как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Подозреваемый пытался скрыться и был задержан оперативниками криминальной полиции вечером того же дня при выезде из Саркана.

«С учетом тяжести преступления уголовное расследование по факту двойного убийства находится в производстве следователей областного полицейского департамента. Орудие убийства обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела», — сообщили в пресс-службе.