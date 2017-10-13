Женщина сломала позвоночник в ДТП в центре Владивостока
Потерпевшая попала под колеса микрогрузовика.
Потерпевшая попала под колеса микрогрузовика.
Микрогрузовик Тойота Дюна в ДТП во Владивостоке сбил женщину так, что она получила компрессионный перелом позвоночника. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в
Известно, что наезд произошел на прилегающей территории здания по адресу улица Алеутская, 2"а около 8 часов утра. Водитель (46-летний мужчина) сдавал задним ходом и наехал на женщину, проходившую позади автомобиля. Теперь потерпевшая 1964 года рождения находится на лечении с закрытым компрессионным переломом позвонка поясничного отдела позвоночника.
Детали ДТП выясняются.