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07:48 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина сломала позвоночник в ДТП в центре Владивостока

Потерпевшая попала под колеса микрогрузовика.

Микрогрузовик Тойота Дюна в ДТП во Владивостоке сбил женщину так, что она получила компрессионный перелом позвоночника. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что наезд произошел на прилегающей территории здания по адресу улица Алеутская, 2"а около 8 часов утра. Водитель (46-летний мужчина) сдавал задним ходом и наехал на женщину, проходившую позади автомобиля. Теперь потерпевшая 1964 года рождения находится на лечении с закрытым компрессионным переломом позвонка поясничного отдела позвоночника.

Детали ДТП выясняются.

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