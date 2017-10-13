Девушка пострадала в тройном ДТП в центре Новосибирска
В аварии столкнулись Cadillac и Volkswagen Polo, оба вылетели на тротуар, пострадала пассажирка Cadillac, рассказали очевидцы.
В аварии столкнулись Cadillac и Volkswagen Polo, оба вылетели на тротуар, пострадала пассажирка Cadillac, рассказали очевидцы.
Девушка пострадала в тройном ДТП в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас». Авария произошла накануне вечером между улицами Северная и Д. Донского.
«По неподтвержденной информации, «Кадиллак» и «Фольксваген» не поделили дорогу, столкнулись и вылетели через бордюр на тротуар. «Кадиллак» по пути врезался в дерево,
В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Cadillac, её госпитализировали. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.