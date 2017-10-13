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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка пострадала в тройном ДТП в центре Новосибирска

В аварии столкнулись Cadillac и Volkswagen Polo, оба вылетели на тротуар, пострадала пассажирка Cadillac, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Девушка пострадала в тройном ДТП в центре Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас». Авария произошла накануне вечером между улицами Северная и Д. Донского.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По неподтвержденной информации, «Кадиллак» и «Фольксваген» не поделили дорогу, столкнулись и вылетели через бордюр на тротуар. «Кадиллак» по пути врезался в дерево, из-за чего его отбросило на припаркованный «ВАЗ 2104», — рассказали очевидцы.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Cadillac, её госпитализировали. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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