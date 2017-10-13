Омич сбил 13-летнюю девочку на «зебре»
Девочку доставили в больницу.
Девочку доставили в больницу.
Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Вчера, 12 октября, около 19:15 в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок об аварии на улице 4-я Челюскинцев.
Как предварительно установили полицейские, 39-летний водитель «ВАЗ-21102» ехал по улице, когда возле дома № 53 сбил подростка. 13-летняя девочка шла по пешеходному переходу без светофора.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.