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08:53 (мск), источник: Om1.ru

Омич сбил 13-летнюю девочку на «зебре»

Девочку доставили в больницу.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Вчера, 12 октября, около 19:15 в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок об аварии на улице 4-я Челюскинцев.

Как предварительно установили полицейские, 39-летний водитель «ВАЗ-21102» ехал по улице, когда возле дома № 53 сбил подростка. 13-летняя девочка шла по пешеходному переходу без светофора. Из-за полученных трав ее доставили в больницу. Сотрудники полиции также определили, что водитель пьян не был.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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