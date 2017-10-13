Пятьдесят миллионов тенге похитили из магазина в Шымкенте
В Шымкенте грабители ночью проникли в строительный магазин и похитили 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на
В Шымкенте грабители ночью проникли в строительный магазин и похитили 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на
Преступление произошло около 2 часов ночи 3 октября в районе Старого города.
«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР
Были установлены пятеро подозреваемых.
«Полицейские задержали троих из них по месту жительства в городе Шымкент. Они 1994, 1989, 1992 годов рождения. Один из задержанных оказался работником магазина.
В качестве вещественных доказательств изъяты часть похищенных денег в сумме 8 000 000 тенге, а также автомашина подозреваемых лиц. Деньги вернули законному владельцу, — рассказывает
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
Оперативниками принимаются меры по задержанию остальных участников преступления.