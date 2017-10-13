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07:16 (мск), источник: Nur.kz

Пятьдесят миллионов тенге похитили из магазина в Шымкенте

В Шымкенте грабители ночью проникли в строительный магазин и похитили 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Источник: Nur.kz

Преступление произошло около 2 часов ночи 3 октября в районе Старого города.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД города Шымкент по статье 188 УК РК “Кража”. С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали специальную группу из числа опытных следователей и оперативников», — сообщили в полиции.

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Были установлены пятеро подозреваемых.

«Полицейские задержали троих из них по месту жительства в городе Шымкент. Они 1994, 1989, 1992 годов рождения. Один из задержанных оказался работником магазина.

В качестве вещественных доказательств изъяты часть похищенных денег в сумме 8 000 000 тенге, а также автомашина подозреваемых лиц. Деньги вернули законному владельцу, — рассказывает пресс-служба.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Оперативниками принимаются меры по задержанию остальных участников преступления.

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