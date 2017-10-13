В Хабаровском крае за год стало меньше малолетних преступников
Из всех правонарушений только 6,9% совершили подростки.
Из всех правонарушений только 6,9% совершили подростки.
В Хабаровском крае посчитали, сколько подростков нарушило закон за прошедшие девять месяцев 2017 года. Сейчас доля детской преступности составляет всего 6,9%, регион занимает 15 место в России по этому показателю.
По статистике, с января по октябрь 2017 года преступления совершили 611 подростков — это на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Как сообщает
«С начала года в крае сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и разбойных нападений, совершённых несовершеннолетними. Вместе с тем, возросло число мошенничеств, угонов, фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и изнасилований. Количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью остаётся на уровне прошлого года», — отметили в главном управлении по вопросам безопасности губернатора и правительства края.
За последние 11 лет количество несовершеннолетних правонарушителей сократилось в три раза. Однако в