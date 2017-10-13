В Хабаровском крае за год стало меньше малолетних преступников

В Хабаровском крае посчитали, сколько подростков нарушило закон за прошедшие девять месяцев 2017 года. Сейчас доля детской преступности составляет всего 6,9%, регион занимает 15 место в России по этому показателю.

По статистике, с января по октябрь 2017 года преступления совершили 611 подростков — это на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, отдельный рост числа малолетних нарушителей отмечается Охотском, Вяземском, Ванинском, Ульчском, Совгаванском и Бикинском районах. Большинство преступлений совершают юноши в возрасте 16−17 лет, из них порядка 46% повторно закрывают глаза на закон. Чаще всего подростки совершают кражи, грабежи и мошенничества, угоняют автомобили. Каждое десятое преступление они совершают в состоянии алкогольного опьянения.

«С начала года в крае сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и разбойных нападений, совершённых несовершеннолетними. Вместе с тем, возросло число мошенничеств, угонов, фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и изнасилований. Количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью остаётся на уровне прошлого года», — отметили в главном управлении по вопросам безопасности губернатора и правительства края.