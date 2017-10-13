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08:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей наезда на пешехода в Иркутске

В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.

Следователи разыскивают очевидцев наезда на пешехода в Иркутске. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 10.30 6 октября на улице Култукской Иркутска (в районе строения № 10) неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на мужчину-пешехода.

Следствие обращается к свидетелям и очевидцам ДТП с просьбой сообщить о себе, позвонив в ССО по ДТП ГУ МВД России по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 21−25−74 или обратиться по адресу: Иркутск, улица Трудовая, 9, кабинет № 210.

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