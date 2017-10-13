Сотрудники полиции разыскивают свидетелей наезда на пешехода в Иркутске
В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.
В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу.
Следователи разыскивают очевидцев наезда на пешехода в Иркутске. В результате аварии пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Около 10.30 6 октября на улице Култукской Иркутска (в районе строения № 10) неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на
Следствие обращается к свидетелям и очевидцам ДТП с просьбой сообщить о себе, позвонив в ССО по ДТП ГУ МВД России по Иркутской области по телефону: