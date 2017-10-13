В Приморье пропал мужчина
Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения.
Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения.
В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
Коровицкий Владимир, 1978 города рождения, ушел из дома в селе Анучино на сбор кедрового ореха еще 3 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175−180см, среднего телосложения, волосы прямые
Был одет: камуфлированная куртка, штаны, берцы черного цвета.
Особые приметы: правая нога короче на 7 см, хромает.
Всех, кто может сообщить
8 (42362) 91−9−07, 91−3−57 — ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.