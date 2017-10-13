Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Полицейские Москвы поймали известную актрису Казючиц и накажут
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
07:52 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропал мужчина

Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения.

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Коровицкий Владимир, 1978 города рождения, ушел из дома в селе Анучино на сбор кедрового ореха еще 3 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175−180см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: камуфлированная куртка, штаны, берцы черного цвета.

Особые приметы: правая нога короче на 7 см, хромает.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91−9−07, 91−3−57 — ОП № 11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 — полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Депутаты испытают южнокорейских секретарей-роботов
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12 тысяч
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь