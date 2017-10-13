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07:54 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцам продавали опасные деликатесы

Подозрительную находку сделали на находкинском рынке.

Источник: VLADNEWS

На продуктовом рынке в городе Находка Приморского края обнаружена партия дорогостоящих морепродуктов сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована.

Материалы дела об административном правонарушении, составленные по результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя сотрудниками ОМВД г. Находки, направлены на рассмотрение в Управление Россельхознадзора региона.

Так, во время проведения проверки одного из продуктовых рынков Находки, государственные инспекторы обнаружили партию морепродуктов высокого ценового сегмента сомнительного качества и безопасности, предназначенных к продаже жителям и гостям города.

Целый ассортимент дальневосточных морепродуктов, это креветка разного вида, мясо краба и филе морского гребешка, находились на торговых прилавках и морозильных ларях без необходимой маркировки изготовителя и товаросопроводительных документов. Общая масса сомнительной продукции составила более 12 кг.

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение. Должностными лицами Управления в отношении ИП составлен протокол о привлечении к административной ответственности. Опасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем надзорного ведомства.

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