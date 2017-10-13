В Башкирии стали известны подробности пожара, унесшего жизни взрослых и детей

«Если кто-нибудь может, хочет помочь пострадавшим от пожара мужскими и женскими вещами (на рост 170 см), продуктами, медикаментами (бинтами, препаратами от ожогов), позвоните мне на номер 8−987−25−84−348. Приеду в Уфу, заберу их и в эту субботу отвезу в деревню Дмитриевку», — написал в соцсети Алексей.

Как сообщалось ранее, в доме были найдены тела 54-летней женщины, её внуков 3 и 5 лет и одного из гостей. 34-летняя дочь погибшей находится в больнице с ожогами около 40% тела. Ее сожителю и сожительнице гостя удалось спастись. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности жильцами.

Агентству «Башинформ» удалось поговорить с сожителем Сергеем, который в ту злополучную ночь едва не сгорел в деревянном доме. Он рассказал предысторию, приведшую к трагедии.

«Мы переехали в этот дом в конце марта. Моя гражданская жена продала в Дюртюлях квартиру. Риелтор взяла деньги на сохранение —1 млн 250 тысяч рублей наличными, сказала, что купит нам хороший дом в Тимашево. Чтобы деньги не закончились, предложила пожить в этом доме в Дмитриевке. В нем не было воды, а свет был подключен нелегально. Спустя месяц риелтор сказала, что продает нам этот деревянный дом за 650 тысяч рублей. Мы не согласились, она вообще перестала брать трубку и исчезла. Ночью 10 октября произошло замыкание и пожар», — поделился собеседник..

В трагическую ночь в доме находились семь человек — двое маленьких детей, их мама, бабушка, сожитель матери, а также двое знакомых.

«Знакомую вытащили, меня старший брат жены спас. Я пришел в себя, открыл дверь в дом — всё в огне. На ощупь нашел супругу — вытащил. Был сильный огонь — вглубь дома невозможно было зайти», — поделился Сергей.

По его словам, на риелтора написали заявление в правоохранительные органы Благовещенска, затем дело направили на место сделки по квартире — в Дюртюли.

«Сотрудники один раз приезжали, опрашивали нас. Потом звонили, нас приглашали на допрос. У нас не было денег на дорогу, ехать было далеко, детей оставлять не хотели», — отметил собеседник.

Сейчас погорельцы живут у соседа. Что будет с ними дальше, они не знают. Сегодня пройдут похороны погибших.

Сосед Алексей добавил, что сгоревший дом был полузаброшенным. В нем якобы зарегистрировано порядка 40 человек, то есть это помещение было в пользовании риелторов в качестве перевалочного пункта.

«Некая риелтор Оксана занималась сделкой по квартире этой семьи в Дюртюлях. Она забрала все деньги от продажи и переселила их в этот дом. Погибшая бабушка собственницей дома в Дмитриевке не являлась. Свет они не могли сделать официально, так как непонятно, на кого был оформлен договор на дом. Семья хотела в ближайшее время переехать, так как зимой помещение было непригодно для проживания, но увы», — сказал Алексей.