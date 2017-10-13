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08:03 (мск), источник: Podrobno.uz

В деле Ибрагимова появилась еще одна девушка — Земфира

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Мирабадском суде прошло седьмое заседание по делу студента медицинского колледжа Жасура Ибрагимова. Свои показания дал еще один свидетель — друг погибшего юноши Фирдавс.

Источник: Podrobno.uz

Дававший свидетельские показания на шестом судебном заседании Дильшод Абдуллаев говорил, что причиной ссоры стало то, что он захотел поговорить с Жасуром «по-мужски» из-за того, что тот якобы приставал к его близкой подруге Габриэле.

Фирдавс в свою очередь утверждает, что Жасур Ибрагимов накануне злополучного конфликта ходил к девушке по имени Земфира, чтобы познакомиться с ней. Сначала она вроде бы согласилась, но потом заявила, что все расскажет брату, после чего и позвонила Дильшоду Абдуллаеву.

Именно после этого Дильшод и вызвал Ибрагимова на разговор, а рядом оказались Ислом и еще несколько парней.

Свидетель пояснил, что Ислом оказался в толпе ребят, которые шли за Дильшодом и Жасуром в момент этого разговора. Затем Ибрагимов при всех дважды выкрикнул в сторону Жасура «он больной» и хохотал при этом.

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Дильшод Абдуллаев неоднократно менял многие свои показания. К примеру, он сначала говорил, что Ислом сказал про Ибрагимова: «Он больной», позже он настаивал на формулировке «У Жасура есть травма».

После показаний Фирдавса суд заслушал показания медсестры из больницы, куда доставили травмированного в драке студента. Медработница рассказала, что Жасур представил ей свою историю событий.

«По его словам, когда он собрался уходить домой, его сзади ударил ногой один из друзей Ислома — Ульмас, после чего остальные ребята стали его избивать его, пока тот не потерял сознание», — заявила свидетельница.

В свою очередь один из мастеров, работавших в тот день недалеко от места инцидента, утверждал в суде, что видел только начало и конец драки, при этом он заявил, что ребята боролись один на один и никакого массового избиения не было.

Более того, он добавил, что после «разборки» Жасур и Ислом разошлись мирно, Ибрагимов умылся, отряхнулся и ушел домой.

На этом суд завершил опрос свидетелей и на следующей неделе приступит к прению сторон.

Студент медколледжа имени Боровского Жасур Ибрагимов скончался 1 июня в реанимации после нескольких операций. Причиной смерти стали травмы, полученные в драке с однокурсником еще в начале мая. Адвокаты потерпевшей стороны настаивают на том, что избиение было групповым. Однако пока по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений проходит только один фигурант — Исломбек Туляганов.

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