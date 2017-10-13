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08:01 (мск), источник: Tengrinews

Неизвестные выдавали себя за имамов на рынке в Астане

На центральном рынке в Астане занимались незаконной миссионерской деятельностью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Источник: Tengrinews

В мае этого года в ДВД Астаны поступила информация о том, что на центральном рынке незаконно функционировала намазхана. Неизвестные лица, которые назвали себя имамами, проводили незаконную миссионерскую деятельность.

«Как было установлено в суде, молельная комната намазхана функционировала без согласования с местными органами исполнительной власти. Решением специализированного межрайонного административного суда Астаны предприятие привлекли к административной ответственности по статье 490, части 1 пункта 1 КоАП и подвергли административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП», — сообщили в суде Астаны.

В связи с тем что правонарушение совершено впервые, суд применил статью 819, часть 2 КоАП и снизил размер взыскиваемого штрафа на 30 процентов. Постановление вступило в законную силу.

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