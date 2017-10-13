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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В ДТП в центре Перми пострадали три человека

По предварительной информации, водитель «Лады Веста» нарушил правила дорожного движения.

В аварии в центре Перми пострадали три человека. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста» нарушил правила дорожного движения.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 12 октября около 15.30. По улице Революции, со стороны улицы Сибирская в направлении улицы М. Горького, двигался автомобиль «Лада Веста». 41-летний водитель машины на перекрестке с ул. 25 октября при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Audi», который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водители обеих машин и пассажир автомобиля «Лада Веста».

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