В ДТП в центре Перми пострадали три человека

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 12 октября около 15.30. По улице Революции, со стороны улицы Сибирская в направлении улицы М. Горького, двигался автомобиль «Лада Веста». 41-летний водитель машины на перекрестке с ул. 25 октября при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Audi», который двигался во встречном направлении.