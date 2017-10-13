Арестованы трое уголовников, похитивших сына бизнесмена в Миассе
Мужчины избивали 17-летнего парня в лесу, требуя крупную сумму денег.
Мужчины избивали 17-летнего парня в лесу, требуя крупную сумму денег.
В Миассе (Челябинская область) арестованы трое взрослых мужчин, пытавшихся выбить из 17-летнего сына состоятельного местного жителя крупную сумму денег, — парнишку вывезли в лес с пакетом на голове, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Группа мужчин схватила несовершеннолетнего жителя Миасса, накинула ему мешок на голову и увезла в лес. Там подростка избивали кирпичом, унижали и угрожали, требуя
Парню пригрозили, что если он обратится в полицию, то проблемы будут не только у него, но и у близких. И придуманный ими долг в 200 тыс. рублей он обязан им вернуть. Однако как только родители увидели сына, то сами сообщили в правоохранительные органы.
«В ходе проведенного комплекса
Как рассказал замруководителя СО по Миассу СУ СКР по региону Антон Минеев, в отношении злоумышленников возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Все трое арестованы. Данными о причастности мужчин к
Ольга Плеханова.