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09:24 (мск), источник: dostup1.ru

Арестованы трое уголовников, похитивших сына бизнесмена в Миассе

Мужчины избивали 17-летнего парня в лесу, требуя крупную сумму денег.

В Миассе (Челябинская область) арестованы трое взрослых мужчин, пытавшихся выбить из 17-летнего сына состоятельного местного жителя крупную сумму денег, — парнишку вывезли в лес с пакетом на голове, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Группа мужчин схватила несовершеннолетнего жителя Миасса, накинула ему мешок на голову и увезла в лес. Там подростка избивали кирпичом, унижали и угрожали, требуя пин-коды банковских карт, пароли приложений телефона и 200 тыс. рублей, однако ничего не добились. Отобрав у парня 700 рублей наличных, банковскую карту и мобильник, его снова погрузили в машину и высадили в частном секторе.

Парню пригрозили, что если он обратится в полицию, то проблемы будут не только у него, но и у близких. И придуманный ими долг в 200 тыс. рублей он обязан им вернуть. Однако как только родители увидели сына, то сами сообщили в правоохранительные органы.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержки Управления Росгвардии региона установлены и задержаны по подозрению в совершении преступления трое ранее судимых местных жителей 1988 и 1991 годов рождения», — сообщает пресс-служба главка.

Как рассказал замруководителя СО по Миассу СУ СКР по региону Антон Минеев, в отношении злоумышленников возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Все трое арестованы. Данными о причастности мужчин к какой-либо криминальной группировке следствие не располагает. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.

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