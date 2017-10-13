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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полиция разыскивает мошенницу, обманувшую пенсионерку на 50 тысяч рублей

УФА, 13 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Дюртюлинском районе Башкортостана полицейские разыскивают подозреваемую в мошенничестве. Накануне к стражам порядка обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что аферистка обманным путем завладела ее деньгами.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что пенсионерка стояла на улице, когда к ней подошла незнакомка и попросила помочь. Женщина поделилась своей «бедой»: она приезжая, в больнице у нее лежит сын, которому срочно нужна операция. По словам незнакомки, она просила в долг деньги у всех, кто мог помочь. Пожилая женщина прониклась чужим горем, посочувствовала незнакомому человеку и согласилась одолжить 50 тысяч рублей. Незнакомка заверила пенсионерку, что через два часа вернет долг. Женщина ушла с деньгами и пропала. Бабушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут злоумышленницу. По описанию потерпевшей составлен фоторобот подозреваемой.

«Если вы знакомы с этой женщиной или знаете о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Дюртюлинскому району: (34787) 210−02, (34787) 234−90 или 02», — обратились к гражданам в ведомстве.

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