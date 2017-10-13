В Башкирии полиция разыскивает мошенницу, обманувшую пенсионерку на 50 тысяч рублей

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что пенсионерка стояла на улице, когда к ней подошла незнакомка и попросила помочь. Женщина поделилась своей «бедой»: она приезжая, в больнице у нее лежит сын, которому срочно нужна операция. По словам незнакомки, она просила в долг деньги у всех, кто мог помочь. Пожилая женщина прониклась чужим горем, посочувствовала незнакомому человеку и согласилась одолжить 50 тысяч рублей. Незнакомка заверила пенсионерку, что через два часа вернет долг. Женщина ушла с деньгами и пропала. Бабушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут злоумышленницу. По описанию потерпевшей составлен фоторобот подозреваемой.
«Если вы знакомы с этой женщиной или знаете о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Дюртюлинскому району: (34787) 210−02, (34787) 234−90 или 02», — обратились к гражданам в ведомстве.