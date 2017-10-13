В Башкирии полиция разыскивает мошенницу, обманувшую пенсионерку на 50 тысяч рублей

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что пенсионерка стояла на улице, когда к ней подошла незнакомка и попросила помочь. Женщина поделилась своей «бедой»: она приезжая, в больнице у нее лежит сын, которому срочно нужна операция. По словам незнакомки, она просила в долг деньги у всех, кто мог помочь. Пожилая женщина прониклась чужим горем, посочувствовала незнакомому человеку и согласилась одолжить 50 тысяч рублей. Незнакомка заверила пенсионерку, что через два часа вернет долг. Женщина ушла с деньгами и пропала. Бабушка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.