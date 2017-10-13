У приморских моряков отобрали паспорта и держат в заточении в Эмиратах
Жёны: мы просто хотим, чтобы наши мужья вернулись домой.
Жёны: мы просто хотим, чтобы наши мужья вернулись домой.
Находкинские моряки с арестованного в Персидском заливе теплохода «Кристал Ист» просят о помощи. Родственники одного из членов экипажа обратились в дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Моряки арестованного в Объединённых Арабских Эмиратах теплохода «Кристал Ист» под российским флагом обратились за помощью в Российский морской профсоюз. Теплоход «Кристал Ист» принадлежит компании «Находка-Портбункер». Он арестован по требованию Газпромбанка, стоит на рейде одного из портов ОАЭ.
По имеющейся у агентства информации с 27 июля семь членов экипажа арестованного судна испытывают проблемы с возвращением домой. Некоторые жаловались на нехватку воды, продовольствия и топлива. Однако благодаря вмешательству Российского профсоюза моряков на судно поступило все необходимое.
«Нам сообщили в компании, что есть большие проблемы с заменой экипажа в связи с тем, что у моряков при аресте судна забрали все документы. Мы надеемся на помощь российского морского профсоюза и министерства иностранных дел России. Мы хотим, чтобы наши мужья вернулись домой», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» жена второго помощника капитана теплохода «Кристал Ист» Марина Есенкова.
«Моряки требуют возвращения и считают, что по требованию Газпромбанка их незаконно удерживают на судне. Есть ещё сложность в том, что у них отобраны паспорта. Сегодня вопросами их репатриации занимается международная федерация транспортных рабочих, а также Российский профсоюз моряков. Конечно, ключевую роль здесь должны сыграть сотрудники морской администрации порта Дубай», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Это не первое судно, принадлежащее компании «Находка-Портбункер», попавшее за последние два месяца в поле зрения инспекторов Российского морского профсоюза. В конце августа организации пришлось решать проблемы семи членов экипажа Crystal Nord, стоявшего в одном из портов Персидского залива. Там моряки тоже испытывали нехватку воды, продовольствия и топлива. Тогда морякам удалось помочь в течение нескольких часов. Как будут развиваться события на этом судне, станет известно в ближайшие несколько дней.