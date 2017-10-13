Суд Нижнего Тагила взыскал с мэрии почти 70 тысяч рублей за яму на дороге

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в марте 2017 года жительница города возле дома 22 на улице Энтузиастов наехала на заполненную водой глубокую яму. В результате у ее автомобиля, Toyota Corolla, оказался поврежден бампер и рамка номерного знака.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и зафиксировали яму глубиной 40 сантиметров и площадью 3,2 на 1,2 метра. При этом никаких предупреждающих знаков на дороге не было.

Согласно ГОСТу размеры выбоин на проезжей части не должны превышать 15 сантиметров в длину, 60 — в ширину, 5 — в глубину. В сервисной службе женщине сообщили, что ремонт автомобиля будет стоить 52 000 рублей, после этого она решила подать в суд с иском к администрации города о возмещении ущерба. Однако в суде представитель мэрии переложил ответственность на предприятие «Тагилдорстрой», с которым у них был заключен договор по содержанию и ремонту городских дорог.

В результате долгого разбирательства выяснилось, что подрядная организация занимается ремонтом дорог лишь с апреля по октябрь, а ДТП случилось в середине марта. В итоге, суд решил, что водитель машине не мог предположить глубину скрытой водой ямы. Таким образом, оплатить материальный ущерб и другие затраты обязана администрация города. Мэрия обжаловала решение суда, утверждая, что возместить ущерб должна подрядная компания.