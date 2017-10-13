Храпуновых вызвали на допрос в Астану — Нацбюро
Храпуновых вызвали на допрос в Астану, передает Tengrinews.kz.
Храпуновых вызвали на допрос в Астану, передает Tengrinews.kz.
Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и
В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников. Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации.
В соответствии с частью 1 статьи 208
Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК). Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК). При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.
В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Ильясова А. К. публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Швейцарии по месту их нахождения.