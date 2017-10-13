Хабаровские работники экс-«Дальспецстроя» голодают на космодроме
Шестеро человек требуют полностью погасить задолженность по заработной плате.
Шестеро человек требуют полностью погасить задолженность по заработной плате.
Сотрудники ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой России»), занятые на строительстве космодрома «Восточный» в Приамурье, объявили голодовку с 13 октября. Шестеро работников хабаровского филиала «СДС-733» отказываются принимать пищу, требуя погасить задолженность по заработной плате, которую они не получают с апреля.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник
«Заместитель руководителя ГВСУ № 6 Павел Буяновский уже встречался с нами. Он заявил, что предприятие не в состоянии выполнить наши требования, но пообещал сегодня предоставить график погашения долгов по заработной плате и обсудить с нами условия прекращения голодовки», — отметила Ирина Зинатова.
Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ГВСУ № 6 рассчитывало полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств должна была стать продажа имеющихся активов. Однако к назначенному сроку предприятию не удалось существенно снизить показатели по задолженности. С июня на экс-«Дальспецстрое» ввели процедуру наблюдения.
Долги предприятия по зарплате составляют несколько сотен миллионов рублей и постоянно растут. Ранее стало известно, что власти Хабаровского края рассматривают возможность покупки за бюджетный счёт у предприятия готовых квартир, чтобы помочь ему рассчитаться с работниками, а заодно — обеспечить собственные социальные программы квадратными метрами.