Хабаровские работники экс-«Дальспецстроя» голодают на космодроме

Сотрудники ГВСУ № 6 (бывший «Дальспецстрой России»), занятые на строительстве космодрома «Восточный» в Приамурье, объявили голодовку с 13 октября. Шестеро работников хабаровского филиала «СДС-733» отказываются принимать пищу, требуя погасить задолженность по заработной плате, которую они не получают с апреля.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник дорожно-строительной лаборатории «СДС-733» Ирина Зинатова, изначально в протестной акции собирались участвовать 15 человек, но к моменту начала голодовки их осталось менее половины. Они заранее уведомили о своих планах правоохранительные и надзорные органы, а также руководство предприятия.

«Заместитель руководителя ГВСУ № 6 Павел Буяновский уже встречался с нами. Он заявил, что предприятие не в состоянии выполнить наши требования, но пообещал сегодня предоставить график погашения долгов по заработной плате и обсудить с нами условия прекращения голодовки», — отметила Ирина Зинатова.

По словам работников предприятия, они настроены добиваться своего и не собираются идти на уступки. Они отмечают, что в течение многих месяцев слышат разные обещания, касающиеся урегулирования ситуации, но все они не оправдываются.

Как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ГВСУ № 6 рассчитывало полностью погасить долги перед собственными работниками к началу сентября. Источником средств должна была стать продажа имеющихся активов. Однако к назначенному сроку предприятию не удалось существенно снизить показатели по задолженности. С июня на экс-«Дальспецстрое» ввели процедуру наблюдения.