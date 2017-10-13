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09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В пятницу, 13-го на Среднем Урале пожар унес жизни двух человек

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух мужчин, чьи тела были найдены после пожара в частном доме.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ночью 13 октября в правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме по улице Шадрина в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа тел двух человек. Предварительно установлено, что погибшими являются двое мужчин — хозяин дома 1965 года рождения и находившийся у него в гостях местный житель 1962 года рождения. Признаков насильственной смерти на телах погибших не было.

«Для определения точной причины их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. С целью выяснения точной причины возгорания проводится пожарно-техническая судебная экспертиза. По имеющейся информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем», — отметили в следствии.

Сейчас следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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