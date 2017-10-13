В пятницу, 13-го на Среднем Урале пожар унес жизни двух человек

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ночью 13 октября в правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме по улице Шадрина в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа тел двух человек. Предварительно установлено, что погибшими являются двое мужчин — хозяин дома 1965 года рождения и находившийся у него в гостях местный житель 1962 года рождения. Признаков насильственной смерти на телах погибших не было.