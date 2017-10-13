ФСБ задержала за взятки депутата-главврача из Магнитогорска

Сотрудники ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) задержали главврача больницы № 2 и депутата городского Собрания Артема Черепанова — мужчина подозревается в получении серии незаконных вознаграждений на посту руководителя медицинского учреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239380&hash=457f0f01302e8b67&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным источника Агентства новостей «Доступ», политический деятель и управленец больницы подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Черепанова взяли со 100 тыс. рублей, однако за несколько лет, по версии правоохранителей, он получил более 1 млн. Точную сумму пока не называют.

В пресс-службе УФСБ отмечают, что преступные эпизоды связаны с деятельностью Черепанова на посту руководителя больницы. Дело расследуют в Орджоникидзевском межрайонном СО СУ СКР по Челябинской области, однако руководство пока от комментариев воздержалось, пообещав прокомментировать ситуацию позднее.