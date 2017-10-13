ФСБ задержала за взятки депутата-главврача из Магнитогорска
Беседа с силовиками попала на видео.
Беседа с силовиками попала на видео.
Сотрудники ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) задержали главврача больницы № 2 и депутата городского Собрания Артема Черепанова — мужчина подозревается в получении серии незаконных вознаграждений на посту руководителя медицинского учреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным источника Агентства новостей «Доступ», политический деятель и управленец больницы подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Черепанова взяли со 100 тыс. рублей, однако за несколько лет, по версии правоохранителей, он получил более 1 млн. Точную сумму пока не называют.
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Известно, что Артем Черепанов является главврачом больницы № 2 уже на протяжении пяти лет. В Собрании депутатов состоит в комиссии по социальной политике, является членом «Единой России».