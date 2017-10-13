В Ростовской области спасли тонущего рыбака
На реке Северский Донец спасатели помогли тонущему рыбаку, лодка которого опрокинулась, сообщает
На реке Северский Донец спасатели помогли тонущему рыбаку, лодка которого опрокинулась, сообщает
Происшествие случилось днем в хуторе Диченский Каменского района. Во время патрулирования спасатели заметили, как на середине реки, обессилив, тонет рыбак, держась за перевернутую железную весельную лодку. Спасатели подняли пострадавшего на борт катера, доставили на берег. Медицинская помощь 60-летнему мужчине не потребовалась.
«Пострадавшего рыбака спасатели обогрели, провели профилактическую беседу. По прибытии родственников мужчина отправился домой, лодка отбуксирована», — говорится в сообщении.