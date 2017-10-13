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12:39 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти будут судить группу «черных риелторов»

Прокуратура г. Тольятти Самарской области утвердила обвинительные заключение по уголовным делам в отношении трех членов организованной группы.

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год обвиняемые, действуя по единой схеме, под предлогом выдачи денежного займа с низкой процентной ставкой входили в доверие граждан. Используя юридическую неграмотность потерпевших и методы убеждения, злоумышленники склоняли их к оформлению в МФЦ документов по отчуждению принадлежащей недвижимости. В результате указанных действий более 20 граждан лишились единственного жилья.

Кроме того, руководитель группы склонял граждан к оформлению потребительских кредитов якобы с целью создания благоприятной кредитной истории, после чего присваивал себе приобретаемое имущество.

В результате данной деятельности более 120 потерпевших остались без приобретенного ими имущества и с обязательствами перед банками по выплате оформленных на них кредитов.

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.

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