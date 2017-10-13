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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Дрон снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фотограф Дуглас Трон снял с помощью дрона практически полностью сгоревший в результате лесного пожара калифорнийский город Санта Розу.

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В ролике видно, как сотрудник американской почтовой службы, проезжая по пустым улицам, кладет письма в несгоревшие ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены.

В середине ролика почтальон проезжает по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все постройки остались нетронутыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
По последним данным, в результате пожара в Калифорнии погиб 31 человек.

Уничтожено более 3,5 тысяч зданий. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести.

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