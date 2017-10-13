Дрон снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии

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В ролике видно, как сотрудник американской почтовой службы, проезжая по пустым улицам, кладет письма в несгоревшие ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены.

В середине ролика почтальон проезжает по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все постройки остались нетронутыми.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3wsegE01zUE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По последним данным, в результате пожара в Калифорнии погиб 31 человек.