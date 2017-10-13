Дрон снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фотограф Дуглас Трон снял с помощью дрона практически полностью сгоревший в результате лесного пожара калифорнийский город Санта Розу.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фотограф Дуглас Трон снял с помощью дрона практически полностью сгоревший в результате лесного пожара калифорнийский город Санта Розу.
В ролике видно, как сотрудник американской почтовой службы, проезжая по пустым улицам, кладет письма в несгоревшие ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены.
В середине ролика почтальон проезжает по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все постройки остались нетронутыми.
Уничтожено более 3,5 тысяч зданий. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести.