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11:17 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Чиновник новосибирской мэрии арестован по подозрению в квартирном мошенничестве

Ущерб от действий чиновника превысил 1,4 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника мэрии Новосибирска, который обвиняется в хищении муниципальной недвижимости.

Как сообщает «Интерфакс», сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска, по данным следствия, в 2013 году передал подставному лицу долевое право собственности на одну из квартир в доме по улице Бебеля, а затем обеспечил обмен этой доли на муниципальную квартиру в доме по улице Трудовая, который является памятником архитектуры. В результате бюджету Новосибирска был причинен ущерб в размере более 1,4 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Сотруднику мэрии грозит до 10 лет тюрьмы. Вместе с ним скамью подсудимых разделит житель Новосибирска, который помог провести документы через Росреестр и нашел подставное лицо для регистрации недвижимости. Сейчас оба фигуранта дела заключены под стражу.

Напомним, в январе 2015 года представители МВД России заявили о раскрытии масштабной квартирной аферы в Новосибирске. По данным силовиков, мошенники похитили более 1,5 тыс. муниципальных квартир, в том числе предназначенных для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и социально незащищенных слоев населения.

— По имеющейся оперативной информации, группа действовала с 2004 года, в ее состав входили бывшие и действующие должностные лица мэрии Новосибирска, а также руководители и работники агентства недвижимости, — заявили тогда в МВД.

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