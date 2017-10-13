Чиновник новосибирской мэрии арестован по подозрению в квартирном мошенничестве

Как сообщает «Интерфакс», сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска, по данным следствия, в 2013 году передал подставному лицу долевое право собственности на одну из квартир в доме по улице Бебеля, а затем обеспечил обмен этой доли на муниципальную квартиру в доме по улице Трудовая, который является памятником архитектуры. В результате бюджету Новосибирска был причинен ущерб в размере более 1,4 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Сотруднику мэрии грозит до 10 лет тюрьмы. Вместе с ним скамью подсудимых разделит житель Новосибирска, который помог провести документы через Росреестр и нашел подставное лицо для регистрации недвижимости. Сейчас оба фигуранта дела заключены под стражу.