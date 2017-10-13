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10:25 (мск), источник: ЮГА.ру

Полиция ищет свидетелей конфликта со стрельбой на Севастопольской в Краснодаре

В Краснодаре полиция разыскивает свидетелей дорожного конфликта на перекрестке улиц Северной и Севастопольской.

Источник: ЮГА.ру

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Оба участника инцидента обратились в больницу. Тот, кто получил ранения лица, был госпитализирован. Никто не задерживался, потому что при задержании необходимо иметь процессуальный статус. Роли всех участников определят во время следственных действий. Для этого нам необходимо разобраться в деталях, ищем свидетелей», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

МВД просит свидетелей конфликта позвонить по телефонам: (861) 268−40−45 или 02.

Как сообщали Юга.ру, 9 октября на пересечении Северной и Севастопольской между 27-летним водителем Mazda и 33-летним водителем автомобиля марки Volkswagen возник конфликт из-за перестроения машин на дороге. Между ними началась драка, при этом один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо своему оппоненту.

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