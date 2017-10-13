Полиция ищет свидетелей конфликта со стрельбой на Севастопольской в Краснодаре

«Оба участника инцидента обратились в больницу. Тот, кто получил ранения лица, был госпитализирован. Никто не задерживался, потому что при задержании необходимо иметь процессуальный статус. Роли всех участников определят во время следственных действий. Для этого нам необходимо разобраться в деталях, ищем свидетелей», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.