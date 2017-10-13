Полиция ищет свидетелей конфликта со стрельбой на Севастопольской в Краснодаре
В Краснодаре полиция разыскивает свидетелей дорожного конфликта на перекрестке улиц Северной и Севастопольской.
В Краснодаре полиция разыскивает свидетелей дорожного конфликта на перекрестке улиц Северной и Севастопольской.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
«Оба участника инцидента обратились в больницу. Тот, кто получил ранения лица, был госпитализирован. Никто не задерживался, потому что при задержании необходимо иметь процессуальный статус. Роли всех участников определят во время следственных действий. Для этого нам необходимо разобраться в деталях, ищем свидетелей», — рассказал порталу Юга.ру руководитель
МВД просит свидетелей конфликта позвонить по телефонам: (861) 268−40−45 или 02.
Как сообщали Юга.ру, 9 октября на пересечении Северной и Севастопольской между 27-летним водителем Mazda и 33-летним водителем автомобиля марки Volkswagen возник конфликт