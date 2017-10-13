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11:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

Обвиняемого в коррупции экс-начальника отдела МЧС Воронежа отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд в четверг, 12 октября, смягчил меру пресечения Андрею Ушанёву, бывшему начальнику одного из отделов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области.

Источник: Вести - Воронеж

Сотрудника МЧС обвиняют в коррупции — двух эпизодах взятки. Под стражей он пробыл больше 6 месяцев. Следователи СУ СКР просили продлить Ушанёву срок содержания в СИЗО. Но суд пришёл «к мнению, что домашний арест будет служить надлежащей мерой пресечения на данном этапе расследования».

Воронежские силовики поймали на коррупции начальника одного из территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области в марте 2017 года. Как установили следователи СУ СКР по региону, чиновник МЧС брал деньги за содействие от фирмы, специализирующейся на пожарной безопасности. За плату он заставлял организации, в работе которых инспекторы нашли недостатки, заключать с ней договоры. К моменту возбуждения дела Ушанёва уволили со службы.

По версии следствия, в октябре 2016 года бывший сотрудник МЧС, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, получил взятку от представителя коммерческой фирмы. Организация выполняет в Воронеже работы в сфере обеспечения противопожарной безопасность. За 50 тыс. рублей начальник отдела помог фирме заключить договор с организацией, в работе которой при инспекторской проверки выявили недостатки.

При аналогичных обстоятельствах в декабре 2016 года сотрудник МЧС договорился со своим подчиненным, через которого получил взятку 70 тыс. рублей от той же самой коммерческой фирмы. При содействии отдела надзорной деятельности и профилактической работы фирма заключила договор на сумму более 270 тыс. рублей. Половину из 70 тыс. рублей руководитель отдал подчиненному.

На следствии подчинённый Ушанёва дал признательные показания, сам бывший начальник отдела от дачи показаний отказался. Расследуется дело о получение взятки за совершение незаконных действий (ч.3 ст. 290 УК РФ) и получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ).

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