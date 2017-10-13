Обвиняемого в коррупции экс-начальника отдела МЧС Воронежа отпустили под домашний арест

Источник: Вести - Воронеж

Сотрудника МЧС обвиняют в коррупции — двух эпизодах взятки. Под стражей он пробыл больше 6 месяцев. Следователи СУ СКР просили продлить Ушанёву срок содержания в СИЗО. Но суд пришёл «к мнению, что домашний арест будет служить надлежащей мерой пресечения на данном этапе расследования».

Воронежские силовики поймали на коррупции начальника одного из территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области в марте 2017 года. Как установили следователи СУ СКР по региону, чиновник МЧС брал деньги за содействие от фирмы, специализирующейся на пожарной безопасности. За плату он заставлял организации, в работе которых инспекторы нашли недостатки, заключать с ней договоры. К моменту возбуждения дела Ушанёва уволили со службы.

По версии следствия, в октябре 2016 года бывший сотрудник МЧС, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, получил взятку от представителя коммерческой фирмы. Организация выполняет в Воронеже работы в сфере обеспечения противопожарной безопасность. За 50 тыс. рублей начальник отдела помог фирме заключить договор с организацией, в работе которой при инспекторской проверки выявили недостатки.

При аналогичных обстоятельствах в декабре 2016 года сотрудник МЧС договорился со своим подчиненным, через которого получил взятку 70 тыс. рублей от той же самой коммерческой фирмы. При содействии отдела надзорной деятельности и профилактической работы фирма заключила договор на сумму более 270 тыс. рублей. Половину из 70 тыс. рублей руководитель отдал подчиненному.