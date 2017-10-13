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10:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Пять человек погибли в страшном ДТП в Атырауской области

ДТП произошло на трассе Атырау — Индер вечером 12 октября, передает инфорпортал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Сообщение об аварии на пульт дежурного поступило в 21.40. На дорожном участке в микрорайоне «Жулдыз-3» в результате столкновения автомобиля марки «Гелендваген» и фуры «МАЗ» с полуприцепом погибло пять человек, в том числе водитель легковушки.

По данным полиции, легковой автомобиль двигался из поселка Аксай в Атырау, грузовая машина ехала из Атырау в Уральск.

В ДВД Атырауской области начали расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Сообщается, жертвами аварии стали 29-летний водитель, а также две женщины 58 и 64 лет и двое мужчин 77 и 81 года. Водитель «МАЗа» госпитализирован в областную больницу с переломом голени. Он является жителем Западно-Казахстанской области.

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