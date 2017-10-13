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09:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пешеход погиб под колесами Mercedes на трассе М7 в Воротынском районе Нижегородской области

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 12 октября в 12:30 на 534 км трассы Москва-Уфа в Воротынском районе.

Согласно информации, водитель иномарки Mercedes сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал 81-летний пешеход, который получил смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что автоледи насмерть сбила пешехода в Большемурашкинском районе Нижегородской области.

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