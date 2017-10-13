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09:50 (мск)

Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты

Специалисты Hi-Tech Mail.Ru обнаружили новую схему обмана людей с помощью мессенджера Viber и телефонных звонков — мошенники втираются в доверие, представляясь сотрудниками банка ВТБ 24.

Убедительная схема

Злоумышленники начали новую волну атак с целью обманным путем получить доступ к банковским картам. Схема проста: в мессенджере Viber пользователям массово рассылают сообщение, что по их карте ВТБ 24 прошла операция, которую они не совершали. Уже на этом этапе должны появиться подозрения — банк не использует мессенджеры для уведомления об операциях. Другим сигналом должно стать имя пользователя, от которого приходит сообщение, — «VTB24», а не на русском «ВТБ 24».

Во время загрузки произошла ошибка.

В сообщении говорится, что по карте прошла покупка на 7390 рублей в интернет-магазине. Если пользователь поверил уведомлению, то он должен позвонить по номеру, указанному в сообщении, и связаться со службой финансовой безопасности банка. Но на самом деле номер телефона принадлежит злоумышленникам, будьте осторожны!

Судя по всему, это те же мошенники, которые представлялись работниками «Сбербанка» — они использовали точно такую же схему.

Еще один человек мог пострадать от обмана, если бы был менее внимательным.

Когда жертва попадается на виртуальную наживку, злоумышленники пытаются обманным путем заполучить данные с карты — обычно требуют назвать номер и код CVV2 карты для идентификации клиента. Но на самом деле они хотят получить доступ к вашим деньгам на карте. Запомните, что не стоит никому называть любые данные своей банковской карты, тем более по телефону!

Пока такие мошеннические схемы используются для атаки на клиентов «Сбербанка» и ВТБ 24, но этот метод легко адаптировать под любой другой банк и мессенджер. Из-за невнимательности на это могут «клюнуть» даже самые опытные пользователи интернета, поэтому обязательно поделитесь этой информацией в соцсетях, чтобы никто из ваших близких и знакомых не лишился денег из-за обмана.

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