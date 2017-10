Дело Харви Вайнштейна: что нового? Продюсера обвинили в домогательствах Леа Сейду и Кара Делевинь. Он уехал в реабилитационную клинику

Материалы о том, что Харви Вайнштейн на протяжении многих лет злоупотреблял служебным положением и принуждал молодых актрис к действиям сексуального характера, почти одновременно опубликовали два ведущих американских издания — The New York Times и The New Yorker. Оба работали над статьями несколько месяцев и знали о том, что конкуренты готовят материалы по теме. «Это было соревнование, — рассказал главный редактор The New York Times Дин Бакет после публикации обоих расследований (публикация NYT вышла раньше). — Мы не жертвовали качеством ради скорости, но старались не затягивать».