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10:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мощнейший поток воды рванул из коллектора на арене «Ерофей» в Хабаровске

По словам очевидцев, в результате аварии погиб человек (ВИДЕО).

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

Сильнейший поток воды извергался сегодня на несколько метров в высоту из коллектора у спортивного комплекса «Арена «Ерофей» на улице Павла Морозова в Хабаровске. В Сети появилась информация, что в результате коммунальной аварии погиб человек. В настоящее время все подробности происшествия выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Впечатляющее видео с места происшествия появилось сегодня в одной из хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из ролика, искусственный гейзер высотой в несколько метров образовался сегодня прямо возле известного в городе спортивного комплекса «Арена «Ерофей». Соцсеть сразу же запестрела сообщениями о том, что в результате аварии погиб человек.

«Коллектор открыли для работ, и вода пошла наружу, он должен был трубу перекрыть, его не успели спасти, человека воронкой затащило», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

— Все подробности происшествия выясняются. Пока информации об этом никакой нет. Сейчас на месте работают специалисты, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

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